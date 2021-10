Darboe titolare in Norvegia, arriva anche il rinnovo

In Conference League Mourinho lascerà a riposo gran parte dei titolari in vista del big match di domenica all’Olimpico contro il Napoli, e darà spazio alle seconde linee

Ci sarà un turnover massiccio, domani sera in Norvegia, nel match di Conference League che i giallorossi giocheranno contro il Bodø Glimt. Mourinho lascerà a riposo gran parte dei titolari in vista del big match di domenica all’Olimpico contro il Napoli, e darà spazio alle seconde linee, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. A partire da Darboe, con il rinnovo contrattuale in dirittura d’arrivo, che oggi alle 19 sarà in conferenza stampa con Mou. Il gambiano farà coppia con uno tra Diawara e Villar. Sulla trequarti spazio a Carles Perez, El Shaarawy e uno tra Pellegrini e Shomurodov. Qualche problema in difesa: a sinistra ci sarà Calafiori, al centro Kumbulla (con uno tra Ibanez e Mancini) mentre a destra Karsdorp dovrebbe osservare un turno di riposo: al suo posto potrebbe giocare Reynolds, un centrale (Ibanez) o Calafiori, con Vina confermato a sinistra.