Dan Friedkin a pranzo fuori (restrizioni permettendo)

Il presidente della Roma sta sempre più affiatandosi con la capitale, scoprendo di volta in volta nuovi posti.

Un pranzo leggero per il presidente della Roma che spesso va a mangiare da Molto, in viale Parioli. Pollo, insalatina e un assaggio di amatriciana. Come si legge sul Corriere della Sera il magnate texano ha raggiunto la terrazza del ristorante insieme al figlio e vicepresidente giallorosso Ryan, venendo accolto da Alessandro Bassetti, proprietario ed ex dirigente della Roma di Dino Viola dell'83. Per l'occasione ha indossato una mascherina con il famoso logo degli anni 80 che incornicia la lupa.