Domani, al massimo giovedì, l'incarico di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo della Roma sarà ufficiale. Ma dietro la forma, c'è la sostanza di un dirigente che sta già lavorando per il club e che più di una volta ha incontrato Gian Piero Gasperini per pianificare il futuro. Possibile, ma non certo, che ad accoglierlo a Trigoria ci sarà anche Ryan Friedkin. E nella seconda parte della settimana è in agenda anche un altro vertice di mercato, per aggiornarsi sul fronte rinnovi e su quello delle cessioni. Le piste più calde, in tema di partenze, sono quelle relative a Ndicka e Soulé. Sul primo - scrive Davide Stoppini su 'Il Corriere della Sera' - è attiva l'Inter. Qualcosa si muove anche intorno a Soulé. Che in linea teorica, dal punto di vista economico, non è il giocatore migliore da vendere. Si muove anche il resto della Roma. È stata già comunicata la separazione allo staff medico dell'ultima stagione, diretto dal professor Bernardino Petrucci. Al suo posto tornerà a Trigoria Riccardo Del Vescovo.