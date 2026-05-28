La Roma è pronta per l’annuncio. Ecco Tony D'Amico, 46 anni di Popoli e nuovo ds giallorosso. È libero da martedì, senza alcun problema nella separazione dall’Atalanta. Da Bergamo, due giorni fa, ha ricevuto la pec con cui il club bergamasco ha deciso di interrompere il rapporto. D'Amico, incassato il via libera da Bergamo, si è spostato a Torino. Lì ha incontrato Gasperini. Sarà Ryan, ormai con il profilo da direttore generale, a formalizzare l'accordo triennale con il nuovo dirigente in videoconferenza, alla quale parteciperà proprio Gian Piero che, preallertato sul probabile vertice con il vicepresidente e il nuovo diesse, ha dovuto rinunciare al viaggio a Pescara dove oggi pomeriggio era invitato al Premio Galeone. D'Amico - scrive Ugo Trani sul 'Corriere della Sera' - sa già che cosa lo aspetta. Il primo step è legato ai rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik. Ma il ds è consapevole che il compito più impegnativo sarà quello delle cessioni da fare entro il 30 giugno per garantire almeno 50 milioni — forse qualcuno di più — di plusvalenze. La Roma, al momento, non ha ricevuto alcuna offerta per i giocatori che potrebbero partire. Da Ndicka a Koné, da Soulé a Pisilli, con Svilar ancora considerato incedibile. Aspettare è la strategia di chi vuole acquistare. Questa è la preoccupazione dentro Trigoria.