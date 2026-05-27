La Roma sta per svoltare. Ricky Massara andrà via per lo scarso feeling con Gian Piero Gasperini, al suo posto è in arrivo Tony D'Amico, che ha già raggiunto l’accordo con la proprietà e deve solo liberarsi dall'Atalanta. Ryan Friedkin ancora ieri era segnalato fuori città, ma a breve è atteso il suo ritorno a Trigoria per riunioni operative e decisioni definitive. La rivoluzione - sottolinea Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera' - a Trigoria sarà quasi totale: duello tra Alessandro Frara (Frosinone) e Valentino Angeloni (Fiorentina) come responsabile del settore giovanile. Ma, oltre agli uomini, ci sono poi le questioni pratiche da affrontare e anche in fretta. La prima è quella dei rinnovi: Dybala, o meglio il suo agente, aspetta di essere convocato, con Pellegrini non si è andati oltre una chiacchiera, lo stesso Celik è ancora appeso. Da risolvere con urgenza anche il capitolo cessioni. Saranno quasi certamente due i calciatori titolari a salutare la Roma: per Soulé, che piace in Premier League, serve un'offerta da almeno 45-50 milioni, Koné e Ndicka sono certamente i due nomi con maggiori offerte in Italia e all’estero.