Dalla Turchia: Dzeko d’accordo col Fenerbahce

È quanto riporta in prima pagina Sozcu, uno dei più importanti quotidiani della Turchia, secondo cui nelle scorse settimane il centravanti giallorosso avrebbe trovato un’intesa economica con la società del presidente Ali Koc, che vorrebbe annunciare il colpo di mercato già la prossima settimana, dopo aver trovato un accordo anche con la Roma. A Trigoria, intanto, prosegue il pressing sui due calciatori che Tiago Pinto vorrebbe regalare a Mourinho (“I Friedkin hanno stimolato in me il fuoco e la passione per questo lavoro, ci ho messo pochissimo a dire di sì e ora mi tufferò in questa missione impossibile”, le parole del tecnico a GQ), cioè Rui Patricio e Xhaka: raggiunto l’accordo economico con i calciatori, è più vicino quello con l’Arsenal e con il Wolverhampton.