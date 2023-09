Dalla mira storta ai peccati di Patricio: tutti i flop di Josè

Così come sarà il caso di affrontare in maniera forte l'argomento Rui Patricio, che ha la poco simpatica media di una parata all'attivo e 2 gol al passivo a partita. Se da una parte il basso numero di tiri terminati nello specchio della porta romanista può essere considerato un dato non negativo per la fase difensiva, da un'altra i 6 gol al passivo (su 9 tiri in porta, ripetiamo...) sono una sorta di condanna senza appello. E non v'è dubbio che i peccati di Rui stiano pesando in maniera decisiva.