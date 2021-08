Dal triplete al triennale: il tempo di Mourinho per cambiare la Roma

Tensione e mercato statico, Dzeko all’Inter, si cerca un sostituto

I tifosi della Roma si spaccano tra chi vede una società immobile, incapace di sfruttare le difficoltà che stanno attanagliando altri club o, peggio ancora, di dare una mano all’Inter orfana di Lukaku permettendo a Dzeko di partire per Milano, e chi esulta ai cartellini rossi come se fossero gol perché "finalmente adesso la squadra è cattiva e picchia anziché subire". Ma dove sta la verità? In attesa delle partite vere - scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera - è lapalissiano che sia il mercato a dettare la linea. Di sicuro Mou è scontento perché non è andato in porto l’acquisto di Xhaka. Però è anche vero che ha ottenuto Rui Patricio, fuori dai parametri di età e prospettiva cari ai Friedkin. La partenza di Dzeko, poi, non è stata ostacolata in alcun modo. Si seguono giovani come Abraham o calciatori "affamati" come l’iraniano Azmoun dello Zenit. Il problema è che tutti associano il nome di Mourinho al triplete mentre lui continua a ripetere di essere venuto a Roma per un piano triennale. Forse è il caso di credergli.