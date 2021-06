Dal centro storico a Trigoria: la Dolce Vita di Mourinho

Arriverà venerdì a Roma e molto probabilmente sarà presentato lunedì 5 luglio. Abiterà in centro ma continua la ricerca della casa

In fondo è così da sempre: ogni personaggio che arriva a Roma , circondato dall’alone della Dolce Vita, porta con sé un po’ di mistero, e José Mourinho non fa eccezione. Come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, sull’arrivo a Roma si hanno poche certezze: Mou dovrebbe arrivare a Fiumicino o Ciampino (ad oggi più il primo scalo del secondo) venerdì in giornata e dovrebbe essere presentato il 5 luglio . Non a Trigoria, troppo piccola e troppo poco appariscente per un personaggio del genere. Forse a Terrazza Caffarelli , sopra il Campidoglio con vista mozzafiato su Roma, per scoprire subito l’effetto che fa. Mourinho vorrebbe abitare in Centro, ha visto alcune abitazioni tra cui una al secondo piano di Palazzo Taverna (dove Totti e Ilary Blasi hanno festeggiato di recente i 16 anni di matrimonio).

I primi giorni rimarrà in hotel e si dividerà con Trigoria, dove avrà un ufficio nuovo di zecca. Ai piani alti, non adiacente allo spogliatoio, come altri allenatori in passato. Per rendere bene nella Capitale devi viverla, capirne angoli e sfaccettature come, infatti, fece Fabio Capello, che vent’anni fa si divideva tra Aventino e Circo Massimo. Mourinho questo lo sa, come sa che dovrà fare i conti con un affetto, quello dei romanisti, che per lui, che tiene molto alla privacy, alla riservatezza e alle sue abitudini, potrebbe essere asfissiante. La Roma si allenerà a Trigoria per tutto luglio, con qualche amichevole in giro per l’Italia, mentre ad agosto farà un ritiro all’estero di massimo due settimane: in pole c’è il Portogallo, proprio su sua richiesta, sullo sfondo l’Austria. Meglio il mare che la montagna, per lui. Anche in questo caso la parola d’ordine sarà: privacy.