Daje Roma. Friedkin annuncia l’ingaggio a sorpresa di Mourinho

È un colpo mediatico a livello mondiale, simile a quello della Juve con Cristiano Ronaldo

L’ultima sfida di José Mourinho, l’allenatore che ha in bacheca 25 trofei, è cancellare la Roma degli “zeru tituli”. Fu lui, il 3 marzo 2009, in una conferenza stampa infuocata, a coniare la frase diventata storica, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Muovendosi alla 007, con un blitz a Londra la settimana scorsa, Dan e Ryan Friedkin hanno trovato l’accordo con Mou. Il primo passo l’aveva fatto il g.m. giallorosso Tiago Pinto, contattando Valdir, il braccio destro del potentissimo Jorge Mendes. Fatti, non parole: così i Friedkin hanno riacceso l’entusiasmo romanista che è subito salito ai livelli inimmaginabili, soprattutto dopo una stagione così deludente. È un colpo mediatico a livello mondiale, simile a quello della Juve con Cristiano Ronaldo. Accende i riflettori del mondo del calcio sulla Roma ma dà lustro a tutta la Serie A. Sarebbe un errore, però pensare che sia un’operazione di immagine. Mourinho non ha mai giocato solo per partecipare, non inizierà a farlo a Roma. “Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto – ha scritto Mou sui social-. Ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa società, la stessa che mi motiva da sempre. Insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare. Daje Roma!”.