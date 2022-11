Dai Friedkin oltre 90 milioni con investitori privati statunitensi

Come anticipato un paio di settimane fa in un documento emesso dalla Borsa del Lussemburgo, si è chiusa nei giorni scorsi l’operazione di rifinanziamento del debito da parte della Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Secondo quanto riportato da Bloomberg News, la società giallorossa ha ripagato (a un prezzo di 101,3 centesimi sull’euro) il bond da 267 milioni di euro emesso dalla precedente proprietà nel 2019 con scadenza nel 2024.

Per la precisione il 101,28125% dell’importo principale dei titoli da rimborsare, pari a 266.572.250 euro, oltre agli interessi maturati e non pagati e importi aggiuntivi dal 30 giugno 2022 alla data del rimborso pari a 4.383.925 euro. La Roma ha così ripagato in anticipo gli investitori istituzionali che avevano aderito all’offerta.