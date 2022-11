Da mercatino a mercatone: Mou aspetta la svolta tecnica per giocare un buon calcio

L'interrogativo più gettonato, ora che il campionato se ne è andato in letargo, è il seguente: la Roma è una grande squadra che sta facendo male oppure è una squadra più o meno normale che sta facendo un cammino più o meno in linea con la sua normalità? La Roma ha chiuso la prima parte del torneo con 8 vittorie e 3 pareggi, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. Segno che ha già perso 4 partite. Tante? Troppe, se si hanno ambizioni da zona Champions . Ma il campionato sembra aspettare tutti, Napoli a parte.

Il fatto che ci sia una grande ammucchiata al di sotto della straripante squadra di Luciano Spalletti , però, non deve diventare un alibi per nessuno La Roma non era partita con l'intenzione di trovarsi, al momento della sosta, con un distacco di 14 punti dalla vetta. Eppure questo è accaduto. I motivi? Tanti, anzi troppi.

Ecco, il mercatino. Un diminuitivo non casuale, conoscendo il portoghese. Che ha lasciato così intendere una cosa: lui - magari già a partire dalle compravendite di gennaio - si aspetta qualcosa di cicciotto. Un mercatone, probabilmente. Intanto, complice la sosta, il Grande Circo Calciomercato ha già messo le tende nelle teste e nelle giornate dei tifosi. E, ovviamente, è stato tutto un immediato susseguirsi di chiacchiere, di nomi, di ipotesi, di sensazioni, di suggestioni più o meno reali. Ma, al di là dei nomi, che cosa serve realmente alla Roma, che ha già "comprato" (un altro parametro zero, a dire il vero) per l'attacco il norvegese Solbakken? In assoluto, la Roma deve migliorare la propria cifra tecnica, con l'obiettivo (sbandierato da Mou in maniera più o meno palese) di incrementare così il proprio bagaglio tattico. Della serie: più giocatori bravi ho e più la squadra gioca meglio. II dogma assoluto di un "giochista", quale è il portoghese. Servono soldi, però, per riuscirci.