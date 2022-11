Da Ibanez ad Abraham: scatta il tiro al bersaglio

Il brasiliano è stato protagonista dell’errore che ha deciso il derby. Per l'inglese non è solo quella di non fare più gol, ma di non tirare più nemmeno verso la porta avversaria

Il secondo nella lista dei colpevoli è Tammy Abraham. La sua colpa non è solo quella di non fare più gol, ma di non tirare più nemmeno verso la porta avversaria. Le reti in stagione sono state solo 3 finora, due in campionato (Juventus e Empoli) e uno in Europa League a Helsinki. “Non gioca perché si sta conservando per il Mondiale” è una delle tesi, smontata però da altri tifosi secondo i quali “se continua a giocare così in Qatar nemmeno ci andrà“.