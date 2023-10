Da domani in vendita i biglietti per Praga

Da domani alle 12 inizia la vendita dei biglietti per Slavia-Roma di Europa League, a Praga, il 9 novembre alle 18.45. Prima fase per gli abbonati di campionato e Coppa, l'eventuale vendita liberà inizierà alle 10 di martedì 17 ottobre, come riporta Il Corriere della Sera. Il costo del biglietto è di 41 euro, che verrà inviato via mail attraverso l'acquisto di un voucher. Si potrà acquistare un solo biglietto per transazione.