Cristante, schiaffi al bandito: “Che paura”

Gli investigatori del commissariato Prati stanno cercando di dare un volto e un nome ai due rapinatori, forse in trasferta, che hanno aggredito Bryan Cristante fermo al semaforo fra via delle Vittorie e viale Angelico al volante della sua Porsche Cayenne, scrive Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera.

A bordo c’erano anche alcuni amici che hanno assistito al tentativo di uno dei banditi, sceso dallo scooter, di strappargli l’orologio: Cristante non ha esitato un attimo e gli ha sferrato due manate sulla visiera riuscendo perfino a romperla. Una reazione improvvisa che ha disorientato il malvivente.

E non si esclude che uno dei rapinatori sia rimasto ferito al volto. Cristante è stato assistito dai poliziotti sul posto e poi si è recato in commissariato per sporgere denuncia.