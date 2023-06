Cristante rinnova fino al 2027: “Promosso da De Rossi”

In principio fu Lorenzo Pellegrini (che ieri ha compiuto 27 anni), poi è toccato a Mancini , seguito da Smalling e Matic , ieri è stata la volta di Bryan Cristante e il prossimo sarà El Shaarawy . Da quando siede sulla panchina della Roma, José Mourinho ha contribuito a far blindare dalla società i suoi “capitani", scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, gli uomini di fiducia che fanno parte del cerchio magico che lo Special One ha creato in ogni squadra che ha allenato.

Ieri è arrivata l’ufficialità dell’accordo, trovato da mesi, con Cristante: prolungamento fino al 30 giugno 2027 con un leggero ritocco dell’ingaggio, che sale a 2,8 milioni a stagione più bonus. Il primo a pronosticare per lui un grande futuro fu Daniele De Rossi, che nel giorno del suo addio alla Roma disse che avrebbe voluto tanti Cristante in campo. “Ho sempre ringraziato Daniele – le parole di Bryan – per quelle parole: è stato un grandissimo onore iniziare qui il mio percorso con lui, anche se solo per un anno. Mi rivedo in quelle parole: sono un ragazzo che dà sempre tutto e cerco di fare il mio meglio. Rispetto al 2018 sono cresciuto sotto tutti i punti di vista: sono diventato più uomo, un papà, un giocatore con più esperienza. Adesso voglio continuare su questa strada fino al 2027″.