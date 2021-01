Cristante o Villar è l’unico ballottaggio

“Non dico chi giocherà, ma due tra Veretout, Villar e Cristante saranno in campo dal primo minuto“. Fonseca non vuole concedere vantaggi ad Conte e non si sbilancia, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Ma il ballottaggio si restringe ai nomi di Villar e Cristante, che hanno fatto coppia mercoledì, giocando tutti e due una buona partita. Dalla scelta finale di Fonseca si capirà anche che atteggiamento avrà la Roma. Villar, infatti, garantisce una grande qualità in mezzo al campo e giocate sempre precise: a Crotone ha completato 67 passaggi su 69 tentati, con una percentuale di riuscita che ha sfiorato il 100%. Con il passare delle settimane lo spagnolo è cresciuto in consapevolezza e i compagni si fidano di lui.

Cristante, invece, garantisce più verticalizzazioni e soprattutto una maggiore fisicità. Contro la Sampdoria, Fonseca lo ha messo in campo proprio al posto dello spagnolo, quando c’era bisogno di più muscoli, e Bryan ha avuto un grande impatto sul match. È forte di testa e per questo può essere utile sui calci piazzati sia in fase difensiva sia in quella offensiva.