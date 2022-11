Cristante: “Loro bravissimi a fare le barricate”

Sulla vittoria della Lazio c’è la firma di Ibanez , che ha regalato a Pedro il pallone che ha poi portato al gol di Felipe Anderson, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. È la quarta volta in campionato che gli uomini di Mourinho commettono un errore che porta ad una rete degli avversari. Nessuna squadra ha fatto peggio in questa serie A.

Problema fisico o mentale? La risposta arriva a fine partita da Cristante . “Non è statoun problema mentale, sicuramente ci è mancato qualcosa negli ultimi metri. La Lazio ci ha lasciato giocare, loro si sono chiusi e noi non siamo riusciti ad avere quel guizzo finale per fare gol”.

Un atteggiamento che forse la Roma non si aspettava, favorito però dal gol regalato. “Si sono abbassati tanto, ma sicuramente potevamo fare qualcosa di più. Sono stati bravi a chiudersi lì, non era facile. Sia a centrocampo sia in attacco potevamo fornire palloni migliori. Ci è mancata la palla finale, il tiro in porta".