Cristante lascia il ritiro azzurro per evitare il rischio di pubaglia

Bryan Cristante è già tornato a Roma, dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un fastidio al pube: i medici azzurri, insieme a quelli giallorossi, hanno deciso di non correre il rischio di far degenerare il problema in pubalgia e la sua situazione sarà dunque gestita giorno per giorno. Già oggi il centrocampista giallorosso, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”, comincerà le terapie a Trigoria. Una nuova tegola per Paulo Fonseca, che spera di recuperare dopo la sosta gli infortunati di lungo corso Smalling, Veretout e Mkhitaryan. Alla ripresa contro il Sassuolo, il tecnico non avrà nemmeno gli squalificati Ibanez e Villar.