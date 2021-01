Costacurta: “Totti e De Rossi personaggi essenziali, avrebbero molto da dare alla Roma”

Il reintegro di Totti e De Rossi nella Roma è un discorso che ritorna ciclicamente. Le due bandiere romaniste sono attualmente impegnate in altri progetti della loro vita, ma molti continuano a pensare a loro nel quadro dirigenziale giallorosso. Tra questi anche l’opinionista sportivo ed è milanasta Billy Costacurta, che ne ha parlato a Il Corriere della Sera: “Credo che personaggi così siano essenziali per il calcio e per una società. Totti e De Rossi, per esempio, avrebbero molto da dare alla Roma”.