Così Pellegrini è diventato un “dieci” senza prezzo

Il capitano è l'unico incedibile perché, come dice Mou, "lui gioca per tre"

Redazione

Non ci voleva Sherlock Holmes per scoprire un centrocampista da 17 gol in stagione, capace di giocare in almeno tre ruoli e dell'età giusta (26 anni da compiere a giugno) per crescere ancora, inizia Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Caratteristiche che hanno richiamato alcuni importanti club europei, che hanno iniziato a fare proposte alla Roma per Lorenzo Pellegrini. Proposte rispedite senza indecisioni al mittente. Tra le pretendenti c'è anche il Newcastle, passato da poco a un ricchissimo fondo saudita, che vuole costruire in fretta una super squadra.

Si può dire Pellegrini sia l'unico incedibile di tutta la rosa. La spiegazione è semplice e l'ha data proprio Mourinho in una conferenza stampa tenuta a fine agosto, quando aveva fatto da poco la conoscenza diretta di Pellegrini: "Può fare tutto. Se ne avessi tre, giocherebbero tutti e tre. Non ne lascerei neanche uno in panchina. Può adattarsi a ogni ruolo, è universale. E intelligente, capisce il gioco e l'idea dell'allenatore".

La vittoria in Conference League (la Uefa lo ha eletto miglior giocatore del torneo) e due gol nelle ultime due partite in Nazionale, contro Germania e Ungheria, gli hanno dato una vetrina internazionale ancor più luminosa. In azzurro ha vestito la maglia numero 10, che a Roma vuole sempre dire Francesco Totti. In giallorosso Pellegrini usa la 7 e quella rimarrà, perché Lorenzo conosce la storia del club come pochi altri.