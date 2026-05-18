La gioia per il derby e il quarto posto agguantato. Ma non è finita qui. Al termine del campionato mancano 90 minuti e ci sono ancora quattro squadre in ballo per la zona Champions. Il calendario propone Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus e Cremonese-Como. A oggi, come sottolinea il Corriere della Sera, le vere favorite sono Milan e Roma, entrambe padrone del proprio destino: con una vittoria sarebbero matematicamente qualificate alla prossima Champions League senza dover guardare i risultati delle rivali. Situazione diversa invece per Juventus e Como, obbligate a vincere ma anche a sperare in almeno un passo falso delle squadre che le precedono Esiste ancora anche uno scenario estremo: l’arrivo di tutte e quattro le squadre a pari punti. Questo accadrebbe in caso di pareggi per Milan e Roma e contemporanee vittorie di Juventus e Como. In quella situazione sarebbero i rossoneri e la squadra di Fabregas a qualificarsi per la Champions.

Milan, Roma e Como

Como, Roma e Juventus

Como, Milan e Juventus

Juventus, Milan e Roma

In tutti questi casi si qualificherebbero le prime due squadre della classifica avulsa. Anche gli arrivi a pari punti tra due squadre possono cambiare gli equilibri finali. La Juventus sarebbe in vantaggio sulla Roma negli scontri diretti ma sfavorita contro il Como. Il Milan invece sarebbe avanti sia contro la Roma che contro il Como.