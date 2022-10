Cori allo stadio: al club multa di 15 mila euro

Quindicimila euro di multa alla Roma e squalifica per due giornate a Stefano Rapetti, preparatore atletico. I provvedimenti del giudice sportivo, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera, non hanno riservato brutte sorprese alla Roma, che potrà contare sul supporto della Curva Sud nel derby del 6 novembre. La sanzione è stata decisa per i cori denigratori rivolti ai tifosi del Napoli. Buone notizie anche per Karsdorp, protagonista di uno scontro con Irrati a fine match: l’arbitro non ha messo a referto l’episodio, evitando dunque lo stop all’esterno.