Coppa Italia, Shomurodov all’esame di riparazione

L’ultima panchina di José Mourinho in Coppa Italia all’Olimpico? È un brutto ricordo peri tifosi giallorossi, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Era il 5 maggio 2010 e vincendo la finale di Coppa Italia contro la Roma allenata da Claudio Ranieri mise il primo tassello per il “triplete”. È passato molto tempo, però è come se lo Special One avesse un piccolo debito verso il pubblico che adesso l’adora. Per questo – e perché la Roma non vince un trofeo da 13 anni – la partita contro il Lecce sembra facile ma non va presa sotto gamba. È più facile vincere la Coppa Italia o la Conference League che arrivare al quarto posto e qualificarsi per la prossima Champions. L’idea per stasera (stadio Olimpico, ore 21, capienza ancora limitata a 5.000 spettatori, diretta tv su Canale 5 e streaming su Infinity) è quella di un turnover ragionato. Come ormai tradizione, Mourinho non ha fatto conferenza stampa per la partita infrasettimanale (è costretto solo dalle regole Uefa per la Conference League) e così ci sono poche indicazioni sicure. Di sicuro ci sarà una chance per Eldor Shomurodov che, dopo un promettente avvio di stagione, si è completamente perso. È probabile che l’uzbeko giochi da centravanti, con un turno di riposo per Abraham, ma Mourinho potrebbe anche decidere di schierarli insieme.