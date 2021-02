Coppa Italia Primavera, la Roma eliminata in casa dal Verona

C’è una fatal Verona anche per la Roma Primavera: per il secondo anno consecutivo i giallorossi sono stati eliminati dalla Coppa Italia dall’Hellas, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera.

Se nella passata stagione la corsa della squadra di De Rossi si fermò in semifinale, stavolta la sconfitta è arrivata negli ottavi. Il gol di Satriano è arrivato troppo tardi, dopo che il Verona (che in campo aveva anche gli ex Cancellieri e Astrologo) era andato sul 2-0 grazie a Coppola e Yeboah, con la Roma in 10 per l’espulsione di Vicario.