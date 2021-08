Coppa Italia, derby possibile in semifinale

Nella metà del tabellone dei giallorossi anche l'Inter e il Milan

Potrebbero essere l’Inter (9 febbraio) nei quarti di finale e poi la Lazio in semifinale (andata il 2 marzo, ritorno il 20 aprile), le avversarie della Roma nella prossima Coppa Italia. È stato sorteggiato ieri, infatti, il tabellone della manifestazione: i giallorossi entreranno in scena dagli ottavi di finale, che si disputeranno dal 12 al 19 gennaio 2022, in cui incontreranno una tra Spezia, Pordenone, Parma o Lecce. Nella metà del tabellone dei giallorossi anche il Milan, che dovrebbe incontrare la Lazio nei quarti. La finale è prevista l’11 maggio. In portogallo continuano a lavorare a parte Cristante, Veretout e Shomurodov che ieri dopo la partita dei compagni contro il Belenenses hanno svolto una seduta personalizzata. Sul fronte mercato, possibile la cessione in prestito di Darboe e Milanese, che piace al Crotone.