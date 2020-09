La Lega Serie A ha sorteggiato ieri il tabellone della prossima Coppa Italia che inizierà il 23 settembre. La Roma , come le altre teste di serie, entrerà in gioco a partire dagli ottavi di finale, che sono in programma tra il 13 e il 20 gennaio 2021. Impossibile un derby in finale (prevista per il 19 maggio 2021) perché la Lazio è nella stessa parte del tabellone e può incrociare i giallorossi solo in semifinale. Dall’altro lato, invece, ci sono Juve, Inter e Milan.