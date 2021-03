Contro lo Shakhtar è caccia al gol n. 500 nelle coppe europee

Il 10 novembre 1958, all’esordio nelle competizioni europee moderne, la Roma batteva 3-1 l’Hannover, con una rete di Tasso e due di Da Costa. A quasi 63 anni di distanza i gol sono diventati 498: come scrive il “Corriere della Sera”, ne mancano 2, magari allo Shakhtar, per fare 500.

Se il primo gol lo realizzò il diciottenne Tasso, il centesimo lo segnò di testa di testa Iorio nel 1982, per aprire un 2-0 al Colonia di Schumacher, Littbarski e Fischer. Il 200°, nel 1996 a Mosca, fu l’unico gol in 30 partite con la Roma di Berretta. Il 300°, nel 2006 a Valencia, fu il quarto di 10 rigori segnati da Totti su un totale-record di 38 gol in Europa. Il quattrocentesimo, nel 2015 a Leverkusen, fu il secondo personale per De Rossi in un pazzo 4-4 col Bayer. Chi firmerà il cinquecentesimo?