Continuano i test medici per Spinazzola

Sono giorni cruciali per Leonardo Spinazzola, che ieri è stato visitato dal professor Lempainen, il chirurgo finlandese che la scorsa estate lo ha operato dopo la rottura del tendine d’Achille nel corso dei campionati europei poi vinti dall’Italia allenata da Roberto Mancini, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il medico rimarrà nella Capitale fino a domani e sottoporrà il calciatore a dei test per verificare lo stato dell’infortunio. Impossibile, per il momento, stabilire una data per il rientro: le sue condizioni saranno valutate dallo staff sanitario e atletico della Roma, che deciderà insieme a Mourinho.