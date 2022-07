Contatto con Belotti, Villar verso la Sampdoria

In attesa dell’ultimo passo per Wijnaldum in giallorosso, la Roma si muove per completare la rosa, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. La mancata convocazione per la partita con il Tottenham di Shomurodov (interessa a Torino, Bologna e due club tedeschi), Veretout (Marsiglia) e Carles Perez (Celta Vigo) lascia aperta la porta alla loro cessione.