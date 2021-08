Conference League: partenza in casa con il Cska Sofia

Date tutto sommato favorevoli per le trasferte più fredde in Ucraina e Norvegia

La Uefa ha comunicato il calendario di Conference League, come riporta il Corriere della Sera. Per la Roma (che inizia in casa con il Cska Sofia), date tutto sommato favorevoli per le trasferte più fredde in Ucraina e Norvegia: fine settembre e metà ottobre. Il primo posto qualifica agli ottavi, il secondo porta ai playoff con una delle 8 retrocesse dall’Europa League.