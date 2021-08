Conference League, l’avversario più pericoloso sono le ore di volo previste

Il gruppo di Conference League della Roma prevede Zorya, il CSKA Sofia e il Bodo

Il paracadute dell’urna delle teste di serie per la Roma funziona, come riporta il Corriere della Sera. Il suo gruppo prevede lo Zorya, il CSKA Sofia e il Bodo. L’avversario più insidioso, a questo punto, sembrano le tante ore di volo che aspettano i giallorossi, compreso il prevedibile freddo per le partite in autunno. La formula della Conference League rende particolarmente appetibile la vittoria nel girone. Infatti passano le prime due di ogni gruppo, ma la prima accederà direttamente agli ottavi di finale.