Con Rashford in difesa dei bambini poveri

Tra Roma e Manchester United non c’è mai stato un gran feeling, ma quando si tratta di solidarietà la società giallorossa non si tira mai indietro, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Viste le tante iniziative a sostegno dei più bisognosi – dalla consegna dei generi di prima di necessità durante il lockdown alla campagna per la ricerca dei ragazzi scomparsi -, non c’è da stupirsi che la Roma, attraverso il profilo Twitter in inglese, abbia espresso la propria solidarietà e il proprio sostegno a Marcus Rashford, attaccante dello United che, dopo la bocciatura da parte del Governo inglese del programma sui pasti scolastici gratuiti in vacanza, di cui veniva richiesta l’estensione fino a Pasqua 2021, ha sposato la causa di una raccolta fondi in favore dei bambini bisognosi di Manchester. “Continua così!“, il messaggio della società giallorossa per l’attaccante.