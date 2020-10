Con Mancini difesa a tre. Smalling torna contro il Cska

Il recupero di Gianluca Mancini e il forfait di Smalling (“Sta bene ma non è pronto per il Milan: penso che tornerà giovedì col Cska“), costringono Fonseca a una formazione praticamente obbligata per la gara di questa sera (la Roma partirà alle 10:30) al Meazza contro il Milan, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il tecnico portoghese nella conferenza stampa della vigilia ha concesso poche anticipazioni (“In porta giocherà Mirante, poi deciderò di partita in partita“), ma rispetto alla formazione che ha battuto in Europa League lo Young Boys ci sarà una nuova rivoluzione.

Confermata la difesa a tre, con il brasiliano Ibanez che si posizionerà al centro tra Mancini e Kumbulla. In mezzo al campo c’è forse l’unico dubbio di Fonseca e riguarda chi tra Lorenzo Pellegrini e Cristante dovrà giocare al fianco dell’inamovibile Veretout, con il vice capitano favorito anche perché è rimasto a riposo in Europa League. In avanti Edin Dzeko (4 gol, di cui 3 al Meazza, in 10 partite contro i rossoneri) si riprenderà fascia da capitano e il suo posto al centro dell’attacco. Alle spalle del bosniaco l’esperienza di Mkhitaryan (quattro assist in cinque gare in questo inizio di stagione) e Pedro.