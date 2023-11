Con Luis Alberto e Dybala la fantasia è sempre al potere

Quasi un compito che va contro natura. Quindi ancor più affascinante. Lazio e Roma giocano un calcio più tattico che tecnico, ma entrambe si aggrappano, scrive Elmar Bergonzini su Il Corriere della Sera, alla classe di un giocatore: Luis Alberto e Dybala . Entrambi si presenteranno all'appuntamento con qualche acciacco (problemi al flessore destro per lo spagnolo, viene da un infortunio al legamento collaterale del ginocchio l'argentino), ma verranno comunque schierati dall'inizio. Proprio perché troppo importanti per i due allenatori.

Luis Alberto contro la Roma ha già segnato 3 volte: i primi 2 gol li ha realizzati sotto la curva Nord (ma nel derby del 2020-21 si giocò a porte chiuse causa pandemia), l'ultimo con un tiro dal limite sotto la Sud. Dybala invece contro la Lazio ha fatto centro ben 11 volte , ma è ma è rimasto a secco nei 45' giocati nel suo unico derby. Luis Alberto e Dybala quest'anno sono chiamati ad aggiungere tecnica e fantasia in squadre più attente alla tattica. Ma ci riescono, pur con allenatori che non ne esaltano propriamente la natura.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.