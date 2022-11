Chechi: “Mourinho? Contano i risultati”

Che rapporto ha con il calcio? "Mi piace, seguo principalmente le competizioni della Nazionale ma non ho una squadra del cuore. Lo so che in Italia sembra una cosa difficile da credere.

Durante le sue lezioni, lei racconta di come sia stato padrone di andare avanti nella sua carriera anche dopo che un medico le aveva detto che sarebbe stato impossibile allenarsi. Nel calcio non è così, mi viene in mente Francesco Totti, che è stato “costretto” a smettere contro la sua volontà. "Credo che per un grande atleta sia importantissimo ritirarsi al momento giusto. Non so se Francesco l’abbia fatto, ma sicuramente è successo nel momento in cui le situazioni intorno e dentro di lui si erano messe in modo da fare dire basta. Magari il modo poteva essere diverso”.