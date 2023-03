C’eravamo tanto odiati: ora Mourinho e Serra tornano in campo

Nel match contro la Sampdoria di domenica pomeriggio (stadio Olimpico, ore 18) tornerà in panchina José Mourinho, dopo i due turni di squalifica scontati contro Sassuolo e Lazio, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il ritorno dello Special One, seppure più atteso, non sarà il solo in questo turno di campionato. In serie B, ad arbitrare un anonimo Venezia-Como, ci sarà infatti l'altro protagonista della vicenda che il 28 febbraio scorso ha portato allo stop del tecnico portoghese, cioè l'arbitro Marco Serra, quarto uomo nel match tra Cremonese e Roma, finito con la vittoria dei grigiorossi per 2-1 (l'unica, peraltro, in tutto il campionato). Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che Serra è in attesa di giudizio per l'indagine aperta dalla Procura federale dopo il botta e risposta con Mou. La decisione sul caso da parte del procuratore federale Chiné sarebbe dovuta arrivare all'inizio di questa settimana, ma ancora non c'è: ovviamente il caso può essere archiviato, restituendo a Serra una carriera "normale" seppure macchiata da questo episodio, o viceversa può costare all'arbitro torinese una squalifica, cosa che per un direttore di gara non accade dai tempi di Calciopoli.