Cengiz Under, ufficiale il trasferimento al Marsiglia

Il turco, si legge nel comunicato, si trasferisce “a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8,4 milioni di euro e, in caso di futuro trasferimento, il pagamento in favore della Roma di un importo pari al 20% del prezzo di cessione“. Oggi, dopo lo svolgimento delle visite mediche, dovrebbe arrivare l’ufficialità anche del trasferimento di Pau Lopez, arrivato ieri sera in Francia: alla Roma mezzo milione di euro per il prestito oneroso e 12 per il diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo dopo venti presenze.