Celik: “Non vedo l’ora di lavorare con Mourinho”

Insieme ai nazionali si aggregherà al gruppo lunedì prossimo Zeki Celik, che da ieri è ufficialmente un calciatore giallorosso. “Per me – le parole del difensore turco che prenderà la maglia numero 19 – è un onore giocare per un club così importante: ho grandi ambizioni e voglio contribuire al successo della squadra. Il fatto che la Roma mi abbia voluto così tanto ha facilitato molto il mio arrivo, anch’io ho fortemente voluto la Roma per lavorare con Mourinho. Sono davvero fortunato a essere qui: io e lui ci eravamo già conosciuti in passato, ma ora avrò l’occasione di conoscerlo meglio. Sono molto curioso di scoprire i suoi allenamenti ed il suo stile di lavoro. Non vedo l’ora di lavorarci insieme”.