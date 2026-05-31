D'Amico ha già chiaro come sarà il suo insediamento a Trigoria. Subito i rinnovi dei tre giocatori in scadenza che la Roma ha deciso di confermare dopo la stagione del ritorno in Champions: Dybala, Pellegrini e Celik. Il nuovo ds dovrà definire l'intesa che più o meno è stata già trovata. Migliorerà solo l'ingaggio del difensore: Dybala dovrebbe prendere circa due terzi in meno, Pellegrini accettare metà del precedente ingaggio. Celik invece punta a salire quasi del 50%. Lo scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera. Gasperini ha chiesto alla proprietà di tenerlo e il turco (che non ha mai chiesto 4 milioni, ma 3 bonus inclusi) ha la possibilità di sfruttare il decreto crescita. Tra domanda e offerta ballano 600 mila euro lordi. Il Galatasaray ha provato a inserirsi, ma Celik ha dato da tempo la parola al suo allenatore.