Celik, il più caro del mercato ha fatto flop

Costato da solo sette volte più di quanto sono costati tutti assieme Dybala, Belotti, Matic, Wifnaidum, Camara, Solbakken e pure Svilar, il turco Zeki Celik sta meravigliando critica e tifoseria per un rendimento scadente, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. L'autogol da cacciata immediata da qualsiasi scuola calcio confezionato contro la Cremonese c'entra poco o niente. Ciò che sconcerta è la sistematica incapacità di essere protagonista in positivo, Si è detto, per settimane: Cetik soffre il ruolo di esterno con una difesa a tre perché non ha mai giocato in quella posizione. Il tempo, però, è passato, ed è passato pure invano visto che Zeki ha fallito (quasi) tutte le occasioni. E quei 7 milioni girati in estate al Lille? Un clamoroso flop di mercato, finora.