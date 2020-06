C’è Mirante per Pau Lopez. Mancini out, gioca Fazio

Sarà una Roma (semi) nuova quella che stasera (21.45) affronterà all’Olimpico la Sampdoria, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Paulo Fonseca avrà a disposizione molti calciatori che prima della sosta erano out: uniche eccezioni Pau Lopez e Nicolò Zaniolo, che ieri mattina ha fatto una visita di controllo a Villa Stuart con il professor Mariani, che gli ha dato il via libera per il rientro in gruppo.

Out il portiere Pau Lopez, toccherà di nuovo a Mirante, che in questa stagione è partito titolare in tre occasioni: due volte in Europa League, entrambe con il Wolfsberger, e una in campionato, a San Siro contro l’Inter.

A destra possibile esordio da titolare di Zappacosta (a Cagliari c’era Bruno Peres), mentre al centro Mancini non è ancora al top: sarà Fazio a fare coppia con Smalling, con Kolarov a sinistra. In mezzo al campo rientrerà Veretout, che giocherà al fianco di uno tra Cristante e Diawara, anche lui recuperato dopo aver superato il problema al menisco esterno del ginocchio sinistro.

Sulla trequarti il ballottaggio coinvolge Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan e Pastore. L’armeno è in ballottaggio con Diego Perotti e Justin Kluivert per la fascia sinistra. Dalla parte opposta Under e Carles Perez partono alla pari mentre non c’è discussione tra Dzeko e Kalinic: il bosniaco, 15 gol in stagione, alla Sampdoria ha segnato (compresa la Coppa Italia) 4 volte in carriera. Stasera proverà a fare cinquina.