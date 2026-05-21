Non si aspettava altro che l’addio di Antonio Conte al Napoli per assistere al terremoto che si sta abbattendo sulle panchine in serie A coinvolgendo di riflesso anche i destini della Nazionale. Manca una giornata alla fine del campionato, la corsa Champions ancora non ha espresso i suoi ultimi verdetti ma le telefonate, gli incontri e i piani strategici sono continui. Conte, Allegri, Sarri, Mancini, Ranieri cinque collezionisti seriali di successi, i destini intrecciati l’uno all’altro. Come scrive il 'Corriere della Sera', sia Allegri che Conte hanno avuto contatti con Giovanni Malagò, il grande favorito alla corsa alla presidenza federale. Rischiano di essere sorpassati da Roberto Mancini che ha lasciato sì l'Italia per i soldi del Qatar ma è anche l’unico ad aver vinto un trofeo con la Nazionale di recente, come tale il profilo più esatto. Nella ridda di nomi è spuntato anche quello di Claudio Ranieri, la prima scelta per il post Spalletti. Si defilò a causa della chiamata della Roma.