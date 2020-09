Castellitto junior numero 10. Totti: “Farò cose carine”

Le riprese sono ancora in corso a Roma e la serie arriverà su Sky nel 2021 ma ieri, scrive Gianluca Piacentini del “Corriere della Sera”, nell’ambito della presentazione dei nuovi progetti Sky Original, è stata rilasciata la prima foto ufficiale di Pietro Castellitto nei panni di Francesco Totti in “Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti”, tratta dall’autobiografia dell’ex numero 10 giallorosso. Totti, che con la sua squadra di calcio a 8 ha perso la Supercoppa nel derby contro la Lazio, ha parlato ai microfoni del Tg3 non rivelando, però, se tornerà a far parte della Roma del nuovo presidente Dan Friedkin. “Farò delle cose carine – sono state le sue parole -. In che ruolo? Ormai lo sanno tutti. Con la Lazio è sempre un derby, mi diverto sempre a incontrare ragazzi così giovani“.