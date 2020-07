Caso Zaniolo, nuovo round: il manager incontra la Roma

Sembrava una questione chiusa e archiviata, quella tra Paulo Fonseca e Nicolò Zaniolo. E invece, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, nei prossimi giorni, molto probabilmente la prossima settimana, andrà in scena un altro capitolo di quella che rischia di essere una nuova telenovela in casa romanista.

A Trigoria, infatti, è atteso Claudio Vigorelli: il procuratore del centrocampista incontrerà il Ceo romanista Guido Fienga, con cui i contatti sono praticamente quotidiani, per un aggiornamento sul futuro dell’ex interista. Perché se è vero che la Roma ha detto di non voler rinunciare al suo calciatore più talentuoso e che Zaniolo e i suoi familiari hanno confermato più volte di non voler andare via, è altrettanto vero che i conti della società invogliano parecchie pretendenti a farsi sotto per provare a capire se ci sono i margini per una trattativa, già dalla prossima estate.

La permanenza in giallorosso è ancora l’ipotesi più probabile (1.25), ma l’incontro che ci sarà nei prossimi giorni tra Vigorelli e i dirigenti romanisti servirà a fare maggiore chiarezza sul futuro del giallorosso.