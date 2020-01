Caso Spinazzola, la Roma studia un’azione anti-Inter

La telenovela si mescola con la crime-story. Lo scambio tra Spinazzola e Politano continua ad agitare le giornate di Roma e Inter, oltre che quelle dei due calciatori, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Erano sicuri di continuare lontani da Fonseca e Conte, invece si sono scontrati con una realtà diversa. Spinazzola è atterrato a Fiumicino e haprovato a fare buon viso a cattivo gioco. Ben diverse erano le sue speranze all’arrivo a Roma,quest’estate: doveva dividere la fascia sinistra con Kolarov, sicuro di essere permotivi di età il futuro nel ruolo. Le cose sono andate diversamente:il serbo non ha mai mollato nemmeno un centimetro, Leonardo si è dovuto spostare a destra e poi è arrivata la bocciatura di Fonseca .Si voleva ritrovare all’Inter, ma è rimasto stritolato dalla differenza di vedute tra Marotta e Ausilio,che aveva avviato la trattativa con Petrachi. La Roma è stata spiazzata dal dietro front dell’Inter e stastudiando la possibilità di fare causa a lclub nerazzurro, che ha svalutato Spinazzola. Altrettanto deluso Matteo Politano, che si era fatto fotografare con la sciarpa “forza Roma!”. Il calciatore,che gli amici descrivono distrutto dalla delusione, tornerà a Milano solo oggi. L’Inter cercherà di piazzarlo altrove,cash. La Roma ha chiesto così Suso al Milan, in prestito, ma si è sentita rispondere che lo spagnolo può essere solo venduto o scambiato con Under. Un’altra pista è quella di Shaqiri: lo svizzero è d’accordo, ma non il Liverpool.