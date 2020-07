Caso-Banega: al Siviglia allenamenti distanziati

C’è preoccupazione al Siviglia per il caso-Banega. Il centrocampista argentino è stato sorpreso a ballare senza indossare la mascherina e senza rispettare il distanziamento in una discoteca, che poi ha fatto registrare 12 positivi al Coronavirus tra i propri dipendenti. La società andalusa ha ordinato analisi a ogni livello per tutto il gruppo squadra, dirigenti compresi, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Nel caso in cui un giocatore venisse trovato positivo, sarebbe costretto a saltare la gara di Europa League contro la Roma. Per non correre rischi, gli spagnoli hanno ripreso ad allenarsi, dopo la settimana di vacanza concessa dal tecnico Lopetegui, anticipando l’attuazione del protocollo e mantenendo il distanziamento.