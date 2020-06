Carles Perez ci crede: “Quarto posto ed Europa League”

“Possiamo vincere l’Europa League”. Ha le idee chiare, Carles Perez. Il ventiduenne spagnolo, arrivato a gennaio in giallorosso dal Barcellona, ha avuto appena il tempo di farsi notare dai tifosi romanisti e da Paulo Fonseca, prima che il calcio si fermasse.

“Siamo una squadra in grado di raggiungere qualunque obiettivo – ha detto in un’intervista a Sky -. Per quanto riguarda il campionato non ho nessun dubbio, siamo tutti determinati a ripartire forte, convinti di poter raggiungere il quarto posto”. Appena arrivato a Trigoria, Fonseca lo ha messo in guardia sulle differenze tra il calcio spagnolo e quello italiano. “Mi ha dato subito fiducia, e per me questo è bello e positivo. Sono stato accolto bene, mi sento benissimo e ho ricevuto tanto affetto dalla gente. Spero di restare a lungo e per tanti anni“.