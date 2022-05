Capitan Pellegrini: “Vivo il sogno di regalare la Coppa alla mia città”

Il numero sette giallorosso aggiunge: "E' la prima edizione della Conference League e vogliamo essere noi i primi vincitori“

La vittoria sarebbe il coronamento di un percorso europeo in cui la Roma ha incontrato anche delle difficoltà: “È stato un viaggio difficile. Non mi è piaciuto che si desse per scontato che la Roma doveva arrivare fino in fondo. Invece non è mai così, perché si incontrano tante difficoltà, si incontrano squadre forti: il Leicester ad esempio lo è, il Bodo Glimt è un’avversaria che ci ha messo in difficoltà e che, per come si era messa la storia contro di loro, non era scontato battere per 4-0 all’Olimpico. Abbiamo sempre detto che tenevamo a questa coppa, è la prima edizione della Conference League e vogliamo essere noi i primi vincitori".