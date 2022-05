Capitan Pellegrini porta a cena tutta la squadra

Alla vigilia di due finali – la gara con il Torino vale la qualificazione all’Europa League, quella contro il Feyenoord assegnerà la Conference League – la squadra ha deciso di fare quadrato

Nel momento cruciale della stagione , la Roma ha deciso di fare quadrato, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Alla vigilia di due finali – la gara con il Torino vale la qualificazione all’Europa League, quella contro il Feyenoord assegnerà la Conference League – la squadra giallorossa si è ritrovata ieri sera a cena in un noto ristorante a pochi passi da Campo de’ Fiori. Ad organizzare la cena, a cui non hanno partecipato Mourinho e i membri dello staff tecnico ma solo i calciatori, è stato capitan Pellegrini: l’intento è quello di fare gruppo.

Partirà invece oggi alle 18 e terminerà il 16 giugno la fase 1 della campagna abbonamenti della Roma per la stagione 2022-23 mentre la vendita libera comincerà il 20 giugno. La Roma ha deciso di riservare una finestra di tre ore (dalle 15 alle 18) per consentire agli “abbonati di Tribuna Tevere soggetti a spostamento di scegliere in anticipo i migliori posti disponibili”. Non c’è ancora l’ufficialità, invece, per l’apertura dell’Olimpico per la finale di Conference League.